通所リハビリ施設での実話です。腰を骨折した80代の女性利用者様は、心配した息子の提案で退院と同時に同居をスタートしました。しかし、日中息子が不在になると優しいはずの嫁が豹変！ 「リハビリですから」と痛む体で嫁の昼食作りまで強要されていたのです。涙のSOSを受け取った私が、担当者会議で嫁の裏の顔を暴露し成敗した痛快エピソードをご紹介します！ 退院と同時の同居スタート 私が働く通所リハ