ちょっと甘いものが食べたくなったときの救世主、コンビニスイーツ。【セブン-イレブン】では、プリンやシュークリームといった定番のスイーツはもちろん、季節感や旬を楽しめるオリジナルスイーツも販売中。そこで今回は、次に見つけたらゲットしたい、注目の「新商品」をまとめました。 相性抜群！ 紅茶 × アップルパイ @oyatsu_panponさんが「紅茶の香りとミルキーなクリー