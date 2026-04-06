敵地ホワイトソックス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、敵地ホワイトソックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場。3打数無安打1四球で、チームは0-3で敗れたものの、披露した守備に驚きの声が上がった。初回無死二塁の場面だ。三遊間を破ろうかという打球に岡本が好反応。飛び込みながらも捕球すると、立ち上がらずに体を回転させ、膝をついた状態で一塁へ送球した。素早い動きで、アウトを奪