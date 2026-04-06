学習塾「武田塾」を全国展開する株式会社A.verはこのほど、年収1000万円以上で大学受験経験のある20代社会人107人を対象に、受験経験に関する調査を実施、結果を公表した。 【写真】計画を立てる力にやり抜くメンタル…受験勉強で得た財産 現在も仕事以外で意識的に学習する時間を尋ねたところ、最も多かったのは「週10時間以上」で29.9％だった。「週5～9時間程度(29.0％)」「週3～4時間程度(22.4％)」と続き、