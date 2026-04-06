【山粼武司 これが俺の生きる道】#76【続きを読む】“時の人”だった田尾安志さんに挨拶して後悔 やっぱり「媚びてアピール」していると思われた2004年9月5日、伊原春樹監督から「使えねえ」と吐き捨てられ、二軍落ち。「もう野球をやめよう」と決意した。ロッカールームにあった荷物をまとめ、自宅のある愛知に戻った。来年から何をしようか……と漠然と考えていた。「評論家をやるにしても、テレビやラジオからオファ