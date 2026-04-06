清水のオ・セフンが開始直後に今季4得点目をマークしたJ1百年構想リーグは4月5日、第9節のV・ファーレン長崎対清水エスパルスの一戦が行われた。この試合でキックオフから10秒足らずの電光石火のゴールが生まれ、ファンから「マジですごすぎ」「こんなゴールあり」と大きな反響を呼んでいる。試合は長崎のキックオフで始まったが、直後にスタジアムは騒然となった。長崎がGK後藤雅明へバックパスを送った際、清水のFWオ・セフ