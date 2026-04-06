シント＝トロイデン谷口彰悟はピンチで鮮やかなシュートブロックを披露ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間4月4日にベルギーリーグプレーオフ1の第1節でユニオン・サン・ジロワーズと対戦し、0-1で敗れた。日本代表DF谷口彰悟はピンチで鮮やかなシュートブロックを披露するなどキャプテンとしてチームをけん引した。シント＝トロイデンではキャプテンの谷口を筆頭にGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤