スポーツ報知ではアマチュア野球界の指導者が持つ育成論、指導論に迫るインタビュー「野球導」がスタートする。第１回は関西国際大の監督で、昨年１２月に大学侍ジャパンの監督に就任した鈴木英之監督（５９）。ＰＬ学園、駒大、神戸製鋼でプレー。１９９９年から監督一筋の指導者人生の中で、重視する考え方や選手との関わり方、試合で求めるものなどを語った。また日本代表の監督として、日の丸を背負う決意にも迫った。（取材