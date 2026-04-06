１月にメジャーデビューした５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が飛躍に向けて奮闘している。スポーツ報知では、メンバーへのインタビューを全５回にわたって連載。５人目はＲＵＩ（１８）が登場し、これまでの活動や今後に向けて語った。決して口数は多くないが、発する一つひとつの言葉に熱い思いが凝集されていた。デビューから約３か月。リリースイベントのほか、テレビ番組への出演や雑誌などの取材を受ける機会