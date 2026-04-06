▼岡山県（岡山地方気象台・６日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼広島県（広島地方気象台・６日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼山口県（下関地方気象台・６日５時）【西部】晴れ後くもり【中部】晴れ後くもり【東部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・６日５時）【東部】晴れ後くもり【中・西部】晴れ後くもり▼島根県（松江地方気象台・６日５時）【東部】晴れ後く