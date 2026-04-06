女優の志田彩良が４日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。志田はインスタグラムに「お花見」と記し、Ｙシャツにジーンズを合わせて上からブラウンのオーバーコートを羽織った姿でベンチに腰掛け、満開の桜を楽しむ様子などをアップした。この投稿には、２０２１年に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ドラゴン桜」で共演した俳優の加藤清史郎をはじめ、フォロワーから多くのいいねが寄せられている。