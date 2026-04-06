日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が５日に放送された。同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「和のゲンバ」と題し、３人は東京・お茶の水にある日本最古の華道の家元・池坊東京本部を訪れた。本部会館前で濱家が「今回はいけばなを