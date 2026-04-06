4月24日より公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、通常上映に加え、IMAXのほか、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaといった特別フォーマット（※一部劇場を除く）で上映されることが決定した。作品のスケール感や臨場感を、さまざまな上映体験で楽しむことができる。【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラーIMAX限定の入場者特典も発表された。先着数量限定でA3ポス