アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所と橋を前例のない規模で攻撃すると激しい言葉で警告しました。【映像】「地獄のようなことになる」と威嚇したトランプ氏トランプ大統領は5日、自身のSNSに「さっさとホルムズ海峡を開けろ、ろくでなしどもめ。さもないと地獄のようなことになる」と威嚇し、7日にイランの発電所と橋を前例のない規模で攻撃すると警告しました。さらに、SNSに