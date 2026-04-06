日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』（後9：00〜後10：54）が、きょう6日に放送される。【番組カット】スタジオでは…マツコ・デラックスの代わりに…今回は「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「フェフ姉さんプロキックボクサーデビュー戦への道」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」など、新年度の始まりにふさわしい豪華ラインナップで届ける。2016年に東京・渋谷の街頭