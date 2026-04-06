イラン情勢を受けてOPEC＝石油輸出国機構にロシアなどを加えた有志8カ国は来月から増産することで合意しました。【映像】増産で合意したと発表したOPECの本部OPEC加盟のサウジアラビアやUAE＝アラブ首長国連邦などに、ロシアやカザフスタンなどを加えた「OPEC＋」の有志8カ国は5日オンライン会合を開き、5月から1日当たり20万6千バレルの増産で合意したと発表しました。増産を決めたのは2カ月連続で前回と同じ規模です。また