アメリカのトランプ大統領がイランに迫った「48時間」の交渉期限を前に、イラン側は周辺国のエネルギー施設への攻撃を強めています。【映像】黒煙が上がるバーレーンの石油施設バーレーンの国営石油会社は5日、精製施設がドローン攻撃を受けたと明らかにしました。またクウェートの国営石油会社も5日、本社が入る石油省の建物と精製施設が相次いでイランのドローン攻撃を受けたと発表しました。「火災が発生し、施設に甚大