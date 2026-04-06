ロックバンド・Hi-STANDARD（横山健、難波章浩、ZAX）が、12日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』（後11：15）に出演する。3人そろっての地上波番組出演は今回が初となる。【写真】『EIGHT-JAM』の『Hi-STANDARD特集』に登場するゲスト陣今回の放送では、日本のみならず海外でも高い人気を誇るHi-STANDARDを特集。メンバー自らレーベルを運営しインディーズで活動、1999年には3rdアルバム『MAKING THE ROAD』がイ