立憲民主党大阪府連は５日、大阪市内で定期大会を開き、府連代表に辻元清美参院議員を選出した。任期は、来年に予定する次の定期大会まで。府連代表だった森山浩行氏が、今年２月の衆院選に向けて発足した中道改革連合に加わったことで空席となっていた。立民、公明両党は、中道改革への地方組織の合流を当面見送ることにしている。辻元氏は定期大会後、記者団の取材に応じ、「党の原点である市民と共に歩むボトムアップの政