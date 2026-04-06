ホルムズ海峡の地図（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は上昇し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しは一時1バレル＝115ドル台を付け、約1カ月ぶりの高値水準となった。トランプ米大統領がホルムズ海峡の開放を求めて強硬姿勢を示す中で、イラン側も徹底抗戦の構えを崩しておらず、中東情勢の悪化による原油供給に対する懸念が強まった。