茨城県つくば市の路上で男性が刺された事件で、警察はナイフを所持していたとして逮捕していた23歳の男を、殺人未遂の疑いで再逮捕しました。【映像】連行される容疑者岡野龍暉容疑者（23）は、先月25日未明、つくば市の路上で20代の男性の背中を果物ナイフで刺して、殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、男性の傷は肺にまで達していて、会話ができない状態が続いているということです。岡野容疑者は