2025年に『カフネ』で「第22回本屋大賞」を受賞した作家・阿部暁子による青春小説『どこよりも遠い場所にいる君へ』（集英社オレンジ文庫）がアニメーション映画化。10月9日に公開される。このたび、メインキャストが発表された。【動画】アニメーション映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』特報TikTokを中心に話題を集めている本作は、少年少女の揺れる想いと“ある秘密”が複雑に絡み合う青春ミステリー。物語は、美しい海