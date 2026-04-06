3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、初回放送を迎える。過去2回の特番をへてレギュラー化された。ミセスの3人がMCを務め、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティーだ。初回はゲストアーティストに郷ひろみ（70）を迎えて「GOLDFINGER’99」を歌唱する。郷はミセスのベストアルバムにコメントを寄せ、昨年末の「NHK紅白歌合戦」での共演も話題になった。また「これぞテレ