ライフワークのアップデートを図れる週。ワンランク上の美活や趣味をエンジョイできます。仕事もエネルギー全開でこなせる星回り。将来に役に立つスキルや習い事も発見できそう。また金運は欲しかった物がすんなり手に入る暗示。恋愛は一目惚れ的な出会いが期待できそう。