美意識に優れる週。バイヤー的な才能が光り買い物も楽しめます。仕事はクリアティブな分野でチャンスを掴めそう。コンテストなど実力を試せる場にチャレンジしてみては？恋愛は人生観が似ている人が本命に。金銭感覚が違う相手はビジュアルがタイプでも避けた方がいいかも。