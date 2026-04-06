上がりモードな運気。オンもオフも本来のペースやリズムが戻ってきます。また仕事は職場のムードメーカー的存在になる暗示も。金運は勝負運が◎。閃いた数字などを活用してみて。恋愛は爽やかなタイプと縁あり。スポーツなどアウトドアを通じ楽しい出会いも期待できそう。