メンタルのアップダウンの激しい週。仕事はあちこちに目が向き仕事の流れが停滞しがち。今やるべき作業を完結させましょう。ダイエットなど美活運は○。金運は生活費の見直しをすると吉。恋愛は浮気モード。真面目な出会いを求めるよりフランクに交際できる相手が狙い目。