エネルギー溢れる週。ただ、目立とう精神が強すぎて一部の人に煙たかられる恐れが。仕事は特に周囲と歩調と合わせながら行動しましょう。金運はふっと沸いたアイディアがお金儲けに繋がるかも。恋愛は華やかなスポットやエンタメ系のイベントに出会いが潜んでいます。