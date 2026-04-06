控えめな言動が幸運を招く週。仕事も相手の気持ちに寄り添いながらこなすとチャンスを引き寄せそう。また金運は貯め方よりも使い方に知恵を働かせると○。恋愛は仕事絡みのシーンに出会いがあります。今まで縁がなかったタイプや意外な人からアプローチされる暗示も。