メンタルがワサワサ落ち着かない週。仕事は見えない敵に脅かされる恐れも。現状安泰でも油断せずにミッションをこなして。金運は美容系の投資にツキあり。古いコスメは早めに処分しましょう。恋愛は自分から動くと発展します。またアウェイなスポットに運命が潜んでいそう。