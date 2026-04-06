追い風モードの週。仕事運も◎。ライバルに勝てたり難しい案件を成功できそう。燻っていた問題が解決する暗示も。また金運は断捨離が開運に。身辺をクリーンにするほど財運がアップします。恋愛はタイプの人に遭遇できそう。反面しつこい振る舞いもしがち。気をつけて。