自分に負荷をかけがちな週。好きなことを楽しみながらストレス解消を図って。仕事は新たなチャレンジはNG。現状キープで堅実にこなしましょう。また健康は胃腸系のトラブルに注意。恋愛は過去の恋に引きずられないこと。カップルはマニアックなデートスポットが○。