自分磨きにツキがある週。特に仕事に関するブラッシュアップは◎。新たな資格取得も吉。金運は高価な買い物にツキあり。寝ても覚めても欲しいと思った物は手に入れて正解。恋愛はアプリ系の出会いはNG。またカップルはマンネリデートを避け新鮮な時間を分かち合いましょう。