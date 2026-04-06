穏やかに過ごせる週。懐かしい友人や仲間たちと有意義な時間を共有できそう。仕事はストイックに頑張りすぎると裏目に。緩めなスタンスや逃げ道を用意しておくと○。また金運は無く物が突然見つかるなど嬉しいサプライズが起こる暗示。恋愛は牡羊座が運命パーソンに。