めっちゃ詰まる「千葉東JCT」 上空に不自然な“出っ張り”が千葉市と県の太平洋沿岸を行き来するうえでの動脈となっているのが、京葉道路（千葉東JCT）と圏央道（東金JCT）を連絡する有料道路「千葉東金道路」（千葉東JCT〜東金JCT）です。東金JCTからは圏央道経由で銚子連絡道路に通じているほか、東金ICからそのまままっすぐ海のほうに東金九十九里有料道路も延びています。【ホントにちょん切ったんだ…！】これが「ナゾのス