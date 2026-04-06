佐々木は2被弾と苦しい内容となった(C)Getty Images4月5日に敵地で行われたナショナルズ戦、今季2度目の先発マウンドに上がった佐々木朗希が打ち込まれた。中5日の調整で臨んだ今回のマウンド、立ち上がりは順調だった。ランナーを出しながら、2回までは無失点に抑えたが相手打線につかまり始めたのが3回。【動画】2発目を許し、佐々木も呆然とした表情を浮かべる二死一塁からルイス・ガルシアに96.5マイル（155キロ）の真っ