■MLBジャイアンツ2ー5メッツ（日本時間6日、オラクル・パーク）メッツの千賀滉大（33）が敵地でのジャイアンツ戦に今季2度目の先発、5回2/3、88球を投げて、被安打5、奪三振7、四死球2、失点2（自責点2）、序盤は奪三振ショーとなったが、ジャイアンツ打線が3巡目に入るとつかまり、2死から連打で逆転を許した。チームは8回に逆転し、3連勝となった。1日のカージナルス戦で今季初登板を果たすと、6回9奪三振2失点と好投も黒星と