学校ではタブレット学習が当たり前になり、日常では動画コンテンツやゲームに囲まれる中、「ノートがきちんと書けない」「自分の考えや出来事を言葉で伝えられない」子どもたちが急増しているという。この「アウトプット力」の欠如は、単なるコミュニケーションの問題にとどまらず、子どもの思考力や成績に深刻な影を落としている。今回は、中学受験専門のプロ家庭教師であり『中学受験必勝ノート術』の著者・安浪京子先生と、言語