■MLBナショナルズ 6−8 ドジャース（日本時間6日、ナショナルズ・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地のナショナルズ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、4打数2安打2打点（1HR）。3試合連続となるマルチヒットをマークし、記録更新中の連続試合出塁を自己最長の「40」に伸ばした。3回に大谷の2試合ぶりとなる第2号ソロホームランで先制したドジャース。しかし今季2度目の先発となった佐々木朗希（24）が3回に逆転の2ラン