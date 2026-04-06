サラリーマンでありながら海外の映画祭で日本人初のグランプリを受賞した長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売から話題となっている。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「いい人」なだけでは進まない場面「いい人」と聞いてどんな人を思い浮かべるでしょうか？