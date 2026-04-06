◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）第７５回川崎記念８日、川崎競馬場の２１００メートルで行われる。川崎競馬で古馬最高峰のレースに位置づけられるＪｐｎ１。昨年の東京大賞典を制し、ＮＡＲの年度代表馬に輝いた大井のディクテオンが主役を張る。地元川崎からは、移籍初戦のダイオライト記念で２着のセラフィックコールが参戦。ＪＲＡからは重賞ウィナーのカゼノランナー、ホウオ