■MLBロッキーズ4ー1フィリーズ（日本時間6日、クアーズ・フィールド）オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が本拠地でのフィリーズ戦に今季2度目の先発、6回、78球を投げて、被安打4、奪三振5、四死球1、失点1（1本塁打）、丁寧なピッチングでフィリーズ打線に連打を許さず、最少失点に留めた。中継ぎ陣が無失点リレーで菅野は移籍後初勝利を手にした。前回は4回2/3（72球）を投げて、2安打2四球、4奪三振の1失