さりげなく自慢話をしてくる人にイラッとした経験はないだろうか。ビジネストークを装ってマウントを取ろうとする人もいる。しかし、そんな相手にいちいち腹を立てていては損。ウザい自慢話をむしろ笑いに変えてしまうコミュニケーション術を紹介しよう。※本稿は、安達裕哉『コミュ力が高い人が話しながら意識していること』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。自慢話やマウンティングにイラつかない3つの方法