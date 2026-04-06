「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が４日、埼玉スタジアムで行われた「ＴＨＥＧＡＭＥＣＥＮＴＥＲ−ＦＯＯＴＢＡＬＬＤＲＥＡＭＭＡＴＣＨ−ｉｎＳａｉｔａｍａ２〇〇２」に出演した山中。「幸せな時間で楽しかったです！雨の中見に来てくれてありがとうございました。柿谷さん何もさせてもらえませんでした！！」とつづると、ユニホーム姿でサッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんと肩を組み、ポーズをとる２ショットな