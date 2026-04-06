ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、最大5点差をひっくり返す8−6の逆転勝ち。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、2試合ぶりとなる今季2号と決勝の犠飛を含む4打数2安打2打点。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回90球を投げ5安打6失点で勝敗はつかず、今季初勝利とはならなかった。ナショナルズの先発は元巨人のグリフィン。第1打席で空振り三振に倒れた大谷だが、0−0で迎えた3回1