ジェームズ・キャメロン監督の超大作シリーズ『アバター』は、マーベル映画よりも自由で、だからこそ「リスクを取ることができる」。主人公ジェイク・サリー役のサム・ワーシントンが英にて語った。 2009年、空前のヒットを記録した『アバター』に始まった本シリーズは、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）『アバター：ファイヤー・