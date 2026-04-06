北朝鮮の特殊部隊として知られる「暴風軍団」が、「核を持つ暗殺者」へと変貌する――そんな衝撃的な情報が浮上している。韓国の独立系メディア、サンドタイムズ（ST）が報じたもので、にわかには信じがたい内容だが、事実であれば従来の核戦略とは異なる新たな脅威となりかねない。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は3月29日、金正恩総書記が朝鮮人民軍の特殊部隊訓練を視察したと報じた。公開された映像では、女性特殊部隊による訓練と