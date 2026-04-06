クロストレック特別仕様車を発売スバルは、クロスオーバーSUVのクロストレックの特別仕様車『リミテッド・ブラック』を発表した。【画像】昨年発売された500台限定の『スバル・クロストレック・ウィルダネス・エディション』全19枚ベースとなるのは2.0L eボクサーを搭載する『リミテッド』で、内外装にブラックやダークトーンのパーツを多用し、車両全体をダークトーンでコーディネイトした。スバル・クロストレック特別仕様車『