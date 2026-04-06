◇ナ・リーグドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、逆転勝ちで3連勝を飾った。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は3回に先制点となる中越え2号ソロに8回には勝ち越しの左犠飛を放つなど、4打数2安打2打点。先発の佐々木朗希投手（24）は5回、90球を投げ5安打6失点と打ち込まれるなど課題を残した。佐々木朗希の中5日のマウンド