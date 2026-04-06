◇ナ・リーグメッツ5―2ジャイアンツ（2026年4月5日サンフランシスコ）メッツの千賀滉大投手（33）が5日（日本時間6日）、敵地でのジャイアンツ戦に登板。5回2/3を投げ5安打2失点、5者連続を含む7奪三振の力投を見せた。相手にリードを許した状態で降板したため、今季初勝利はならなかったが、8回に味方が逆転。チームは今季初の3連勝となった。序盤は奪三振ショーで力を見せつけた。初回、先頭のアダメスに対し、フルカ